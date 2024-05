NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix mit "Buy" wieder in die Bewertung aufgenommen. Das Kursziel lautet 655 US-Dollar, zuvor lag es bei 700 Dollar. Analyst James Heaney sieht den Streamingkonzern positiv. Durch das Geschäft mit Werbung, Preisanhebungen und das Unterbinden von Passwort-Mitbenutzung könne Netflix in den nächsten fünf Jahren Umsatzsteigerungen im niedrigen bis mittleren Zehnerprozent-Bereich aufrechterhalten, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2024 / 17:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 00:01 / ET

US64110L1061