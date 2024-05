Ulf Holländer übergibt den Vorstandsvorsitz der MPC Capital AG nach 24-jähriger Vorstandstätigkeit an Constantin Baack und wechselt in den Aufsichtsrat. Zudem rückt Christian Schwenkenbecher als Chief Client Officer in den Vorstand auf. Der Aufsichtsrat des Asset- und Investment-Managers MPC Capital AG hat Constantin Baack mit Wirkung zum 13.06.2024 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Im Zuge dessen scheidet der 65-jährige Ulf Holländer nach 24 Jahren im Vorstand des Unternehmens, davon neun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...