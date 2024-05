© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance



Die Aktie des Bringdienstes DoorDash bricht nach schwächeren Quartalszahlen als erwartet um 15 Prozent ein. Alle Hintergründe.Der im Bereich Essenauslieferungen mit Uber konkurrierende Bringdienst DoorDash hat am Mittwochabend Einblick in seinen Geschäftsbericht gegeben. Der zeigte zwar ein starkes Umsatzwachstum, aber auch Hürden auf dem Weg zu nachhaltiger Profitabilität. Hohes Wachstum, aber nur bereinigte Gewinne Die Erlöse kletterten im vergangenen Jahr um 23 Prozent auf 2,51 Milliarden US-Dollar. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Umsatz in Höhe von 2,04 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Dank der kräftigen Steigerung konnte die Analystenerwartung um 60 Millionen …