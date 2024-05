Berlin/Tel Aviv - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert. Das teilte der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung, Wolfgang Büchner, am Mittag mit.



Bei dem Gespräch hätten sich die beiden Regierungschefs über die aktuelle Lage und die weiteren Perspektiven in der Region ausgetauscht, hieß es weiter. Zudem habe man über die Bemühungen zur Freilassung aller Geiseln, die sich seit dem Angriff am 7. Oktober in den Händen der Hamas befinden, gesprochen.



Weitere Themen des Telefonats waren laut Büchner ein möglicher Waffenstillstand sowie zusätzliche Verbesserungen bei der humanitären Hilfe für die Menschen im Gazastreifen.

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken