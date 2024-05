Überraschender juristischer Erfolg: US-Gericht hebt PCB-Urteil auf. US-Analyst: "Das ist ein wichtiger Sieg für den deutschen Konzern. " Weitere Urteile in Milliardenhöhe könnten nun wackeln. Ein Berufungsgericht in den USA hat ein Urteil gegen den deutschen Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer aus dem Jahr 2021 widerrufen. In dem Urteil ging es um Altlasten aus der Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto und eine Schadensersatzzahlung von 185 Millionen Dollar. Das Berufungsgericht begründete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...