aconnic AG (vormals UET AG) schließt Umbenennung ab und verlegt Unternehmenssitz nach München



02.05.2024 / 12:27 CET/CEST

aconnic AG als Firma rechtswirksam eintragen

Sitzverlegung von Eschborn nach München erfolgt

Umfirmierung der gesamten Unternehmensgruppe erfolgt im zweiten Quartal 2024 Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, setzt Beschlüsse der Hauptversammlung um und firmiert ab sofort als Gesellschaft unter neuem Namen. Der neue Unternehmenssitz ist München. Nachdem die ordentliche Hauptversammlung der UET AG, am 29. Februar 2024 in Frankfurt am Main, die Umbenennung in aconnic AG beschlossen hat, wurden nunmehr die formellen und rechtlichen Schritte abgeschlossen. Die Änderungen im zuständigen Handelsregister sind rechtswirksam eingetragen. Wie bereits im November 2023 angekündigt, wird die Unternehmensgruppe zukünftig einheitlich unter der Marke aconnic auftreten. Mit der operativen Integration unter einer Marke werden die Synergien im Markt und bei Kunden künftig besser genutzt. Im nächsten Schritt werden die Gesellschaften der Gruppe in den nächsten Wochen ebenfalls umbenannt. Die Töchter werden in Zukunft jeweils aconnic im Firmennamen führen. Für die Weiterentwicklung der aconnic AG wird der neue Standort München in den Bereichen Marktentwicklung und Technologie mit Forschung und Entwicklung ausgebaut. Dazu wurde in der ordentlichen Hauptversammlung Ende Februar die Verlagerung des Unternehmenssitzes von Eschborn bei Frankfurt am Main nach München beschlossen. Die Sitzverlagerung ist ebenfalls eingetragen und somit rechtswirksam. Die bestehenden Standorte der zur aconnic Gruppe zählenden Gesellschaften in Deutschland in Hartmannsdorf bei Chemnitz, Dresden und Kornwestheim bei Stuttgart und alle Standorte im Ausland bleiben bestehen und werden fortgeführt. Über die aconnic AG (vormals UET AG) Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Das börsennotierte Unternehmen ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen Netzsicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Technologien und Produkte für Kunden zur Erreichung von Klimaneutralität mit CO2-Speicherung und Bioenergie. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen leistet einen Beitrag zur strategischen, technologischen Autonomie Europas. Die aconnic AG notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. Ihr Umsatz wuchs 2023 um etwa 45 Prozent auf rund 73 Millionen Euro. Kontakt aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Tel.: + 49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com



