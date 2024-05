© Foto: Oliver Berg/dpa



Bayer hat in den USA einen potenziell wegweisenden juristischen Erfolg im Zusammenhang mit der schon lange verbotenen Chemikalie PCB erzielt. Die Aktie kämpft sich an die DAX-Spitze.Ein Berufungsgericht im Bundesstaat Washington hat ein früheres Urteil aus dem Jahr 2021 aufgehoben, das drei Lehrern insgesamt 185 Millionen US-Dollar (173 Millionen Euro) Schadenersatz zugesprochen hatte. Diese Lehrer hatten PCB in ihrem Schulgebäude für Hirnschäden verantwortlich gemacht. Das Berufungsgericht identifizierte Fehler im erstinstanzlichen Urteil und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung zurück. Dies ist der erste Fall unter mehreren, die sich auf behauptete Gesundheitsschäden durch …