Der WTI-Preis verliert am Donnerstag in der Nähe eines Sieben-Wochen-Tiefs von $79,20 an Schwung - Ein überraschender Anstieg der US-Rohöllagerbestände belastet die Preise für das schwarze Gold - Die WTI-Preise geben inmitten von Anzeichen nachlassender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten leicht nach - Die US-Arbeitsmarktberichte am Freitag ...

