NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Glencore von 490 auf 480 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kerngeschäft mit Zink und Kupfer habe seine Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Matt Greene am Dienstagnachmittag nach dem Quartalsbericht. Bei Nickel, Kobalt und Zink habe der Bergbaukonzern aber unter dem Marktkonsens gelegen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 16:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00B4T3BW64

