FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Philips von 19 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Operativ sei der niederländische Medizintechnik-Konzern im ersten Quartal voran gekommen - auch wegen umfassenden Sparmaßnahmen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entscheidend für den Kursanstieg am Berichtstag sei jedoch die Ankündigung weitreichender Einigungen mit privaten Klägern, US-Behörden und Versicherungen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 11:49 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 11:55 / MESZ



ISIN: NL0000009538

