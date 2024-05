EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Rating

Scope bestätigt Investment Grade Rating BBB- der SAF-HOLLAND SE - Ausblick auf positiv angehoben Bessenbach (Deutschland), 02. Mai 2024. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute den Ratingbericht der Scope Ratings GmbH ("Scope") veröffentlicht. Darin bestätigt Scope das langfristige Investment Grade Rating der SAF-HOLLAND SE mit BBB- und ändert den Ausblick von stabil auf positiv. Im aktuellen Rating hebt Scope die starke Marktposition, die breite Kundenbasis und den hohen Anteil des konjunkturresilienten Ersatzteilgeschäfts hervor. Zudem ist die spürbare Verbesserung der wichtigsten Kreditkennzahlen und das damit stark verbesserte finanzielle Risikoprofil der Grund für die Anhebung des Ausblicks von stabil auf positiv. Eine weitere nachhaltige Verbesserung des Verschuldungsgrades und gleichzeitige Cashflow-Generierung können mittel- bis langfristig eine weitere Heraufstufung nach sich ziehen. Der Ratingbericht von Scope ist auf der SAF-HOLLAND Website unter https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/rating abrufbar.

Kontakt:

Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Rund 6.000 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,11 Mrd. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, Neway, KLL und York erreichte der Konzern im Jahr 2023 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen auf den Top-Rängen eins bis drei. Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.



