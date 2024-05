FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat den Vertrag von seinem Chef Rob Smith um fünf Jahre verlängert. Der 58-Jährige soll Kion bis Ende 2029 führen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der in Deutschland eingebürgerte US-Amerikaner steht seit Anfang 2022 an der Spitze des Frankfurter MDax -Konzerns.

Kion hatte in den vergangenen zwei Jahren unter anderem mit den gestiegenen Rohstoff-Preisen als Folge des Ukraine-Kriegs zu kämpfen. Außerdem sorgte die schwächelnde Konjunktur für eine geringe Nachfrage im Automationsgeschäft, das zudem durch interne Probleme belastet war. Zuletzt liefen die Geschäfte wieder besser. Der Posten des Finanzchefs musste seit Smiths' Antritt gleich zweimal neu besetzt werden./lew/jha/