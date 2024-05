Die Aktie des Softwareunternehmens Ansys Inc (NASDAQ:ANSS), welches für seine fortschrittlichen Simulationslösungen bekannt ist, hat in der ersten Quartalsbilanz 2024 mit einer rückläufigen Entwicklung zu kämpfen. Der Gesamtumsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von 509,4 Millionen auf 466,6 Millionen US-Dollar, während der Nettogewinn von 100,6 Millionen auf 34,8 Millionen US-Dollar fiel. Dennoch ist das Unternehmen dank einer starken Bilanz und fokussierten Wachstumsstrategien gut aufgestellt. Ansys investiert weiterhin in die Produkterweiterung und Nutzerakquise, um der steigenden Nachfrage nach komplexen Simulationslösungen in vielen Industriezweigen, einschließlich Luft- und Raumfahrt sowie Automobilindustrie, gerecht zu werden. Trotz des Umsatzrückgangs von 8,4% im Jahresvergleich behält Ansys mit einer Bruttogewinnmarge von 85,3% und einem Betriebsmittelfluss von 282,8 Millionen US-Dollar seine operative Effizienz bei. Das [...]

