Visa plant, mehr Stablecoins, mehr Blockchains und mehr Anwendungsfälle innerhalb seiner Abwicklungsplattform zu unterstützen.

Das Stablecoin-Ökosystem wächst und Visa ist an der Spitze dieser Entwicklung. Während das weltweite Interesse an Stablecoins in den Mittelpunkt rückt, baut Visa seine Führungsposition in diesem Bereich aus und ermöglicht die Unterstützung weiterer Stablecoins und Blockchains, um Abwicklungstransaktionen für Emittenten und Acquirer zu vereinfachen.

Die Abwicklungsplattform von Visa unterstützt jetzt zwei weitere USD-gestützte Stablecoins, zwei Blockchains und den Euro-gestützten EURC.

Neu hinzugekommen:

Weitere Stablecoins: Durch eine neue Partnerschaft mit Paxos kann Visa zwei weitere Dollar-gestützte Stablecoins unterstützen, Global Dollar (USDG) und PayPal USD (PYUSD), und so seinen Partnern die transformative Kraft von zwei weiteren vertrauenswürdigen Stablecoins zur Verfügung stellen.

Durch eine neue Partnerschaft mit Paxos kann Visa zwei weitere Dollar-gestützte Stablecoins unterstützen, Global Dollar (USDG) und PayPal USD (PYUSD), und so seinen Partnern die transformative Kraft von zwei weiteren vertrauenswürdigen Stablecoins zur Verfügung stellen. Weitere Blockchains: Visa unterstützt jetzt zusätzlich zu den bereits unterstützten Blockchains Ethereum und Solana auch Stellar und Avalanche

Visa unterstützt jetzt zusätzlich zu den bereits unterstützten Blockchains Ethereum und Solana auch Stellar und Avalanche Weitere Währungen: Visa hat den Euro-gestützten Stablecoin EURC von Circle integriert

"Visa baut eine Multi-Coin- und Multi-Chain-Infrastruktur auf, um den Bedarf unserer Partner weltweit zu decken", so Rubail Birwadker, Global Head of Growth Products and Strategic Partnerships bei Visa. "Wir glauben, dass Stablecoins, wenn sie vertrauenswürdig, skalierbar und interoperabel sind, den weltweiten Geldverkehr grundlegend transformieren können."

Visa baut weiterhin auf jahrelangen Praxistests und Live-Abwicklungen mit Stablecoins auf. Mit diesen Ergänzungen kann das Visa-Netzwerk vier Stablecoins und vier einzigartige Blockchains unterstützen.

Ermöglichung der EURC-Abrechnung

Durch die Integration von EURC in das Visa-Netzwerk können ausgewählte Visa-Partner, die an dem Pilotprogramm teilnehmen, nun sowohl in USD- als auch in EUR-gestützten Stablecoins abrechnen. Dies erweitert die Möglichkeiten der Krypto- und Treasury-Infrastruktur von Visa, die bereits die Abwicklung in mehr als 25 Fiat-Währungen weltweit vereinfacht.

Ein führendes Netzwerk für die Akzeptanz von Stablecoins

Anfang dieses Jahres gab Visa die Erweiterung seiner Partnerschaften für Karten mit Stablecoin-Bindung bekannt. Damit Stablecoin-gebundene Karten skaliert werden können, benötigen sie ein Netzwerk mit folgenden Eigenschaften:

Es steht Stablecoin-Wallets dort zur Verfügung, wo sie sind und ermöglicht so Interoperabilität über mehrere Blockchains hinweg.

Es ermöglicht flexible Abrechnungsoptionen durch die direkte Annahme von Stablecoins zur Abrechnung in Verbindung mit Karten, die über mehrere Blockchains hinweg funktionieren.

Es befriedigt die wachsende Marktnachfrage, stößt auf das Interesse von Banken, Händlern, Entwicklern und Fintechs und trägt gleichzeitig dazu bei, Reibungsverluste zu reduzieren und die Geschwindigkeit grenzüberschreitender und On-Chain-Transaktionen zu erhöhen.

Da immer neue Stablecoins und Blockchains auf den Markt kommen und vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten bieten, bleibt unsere Mission bei Visa klar: Wir wollen die interoperable Schicht aufbauen, die Stablecoin-Zahlungen in großem Maßstab genauso sicher, zuverlässig und global funktionieren lässt wie unsere traditionellen Zahlungsmethoden.

