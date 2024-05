Am Montag soll Elon Musk in einer E-Mail an seine Angestellten ein rigoroses Vorgehen bei der Personal- und Finanzpolitik bei Tesla angekündigt haben - "absolut Hardcore" müsse es jetzt werden, heißt es laut einem Medienbericht. Mittlerweile sieht es so aus, als könnte der Autobauer entlassene Mitarbeiter erneut einstellen. Wegen Absatzproblemen hatte Elon Musk Mitte April 2024 angekündigt, rund zehn Prozent der Tesla-Belegschaft entlassen zu wollen. ...

