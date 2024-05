Die meistgehandelten Produkte: DAX und BMW im Fokus

Am Donnerstag reagierten die Märkte auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Wie erwartet beschloss die Fed, die Zinsen in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent unverändert zu lassen. Fed-Chef Jerome Powell betonte erneut, dass es derzeit noch nicht angemessen sei, die Zinsen zu senken. Somit bleibt der Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung weiterhin ungewiss. Unter den an der EUWAX meistgehandelten Knock-Out-Produkten zählen heute Kock-Out-Put-Optionscheine auf den NASDAQ 100 und BMW sowie der DAX®.

Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute vor allem Apple, DAX® und BMW hoch im Kurs. Am Donnerstag nach Handelsschluss wird erwartet, dass Apple die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gibt, wobei Investoren besonders auf die Verkaufszahlen des iPhones und mögliche Updates im Bereich künstliche Intelligenz achten dürften. Trader:innen positionierten sich mit Call-Optionsscheinen. Bei den Faktor-Optionsscheinen handelten Anleger:innen heute vor allem Einzelwerte, wie Advanced Micro Devices, NVIDIA, LVMH, Sartorius AG und RWE. AMD veröffentlichte am Dienstag die Umsatzzahlen für das erste Quartal, die die Erwartungen der Wall Street leicht übertrafen. Ebenso gab das Unternehmen eine Prognose für das aktuelle Quartal ab, die im Einklang mit den Erwartungen lag. Gleichzeitig wird berichtet, dass der Luxusgüterkonzern LVMH Milliarden in Immobilien investiert, was Trader:innen dazu animierte in Faktor-Long-Produkte zu investieren. Des Weiteren setzt sich am Donnerstag die Berichtssaison mit der Veröffentlichung neuer Zahlen von mehreren europäischen und US-amerikanischen Großkonzernen fort.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD30SM 4,45 17908,50 Punkte 17484,743797 Punkte 42,12 Open End Nasdaq 100 Put HC84A3 13,95 17318,55 Punkte 18956,537562 Punkte 11,68 Open End DAX® Put HB0ZNT 6,88 17930,50 Punkte 18608,015091 Punkte 24,74 Open End BMW PUT HD35LB 1,78 102,08 EUR 119,970279 EUR 5,81 Open End DAX® Put HD3DFV 2,27 17930,50 Punkte 18140,849846 Punkte 84,88 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.05.2024; 11:52 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Apple Inc. Call HD0PUV 1,62 171,02 USD 200,00 USD 9,86 14.01.2026 DAX® Call HD3WWS 21,93 17934,40 Punkte 17300,00 Punkte 8,3 17.06.2025 BMW Call HC9439 2,3 102,28 EUR 80,00 EUR 4,47 18.06.2025 DAX® Call HD3WWW 19,14 17940,50 Punkte 17700,00 Punkte 9,49 17.06.2025 DAX® Call HD0UPT 3,4 17958,00 Punkte 19600,00 Punkte 53,79 17.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.05.2024; 12:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Advanced Micro Devices Inc. Long HD2RVE 0,6 145,83 USD 123,693902 USD 7 Open End NVIDIA Long HD31H3 7,8 844,65 USD 664,527571 USD 5 Open End LVMH Moët Hennessy Long HC3WX4 5,83 775,10 EUR 516,406059 EUR 3 Open End Sartorius AG Long HC15ZD 1,44 283,95 EUR 188,250814 EUR 3 Open End RWE AG Long HC1S08 2,48 33,42 EUR 24,478661 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.05.2024; 13:11 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de