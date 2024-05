Die Nio-Aktie (WKN: A2N4PC) gibt wieder Gas. Nachdem das Papier des chinesischen E-Autoherstellers bereits in den letzten sieben Handelstagen um +25% zulegte, springt der Aktienkurs am Mittwoch weiter in die Höhe. Was steckt hinter dem Kursaufschwung? Und feiert die Nio-Aktie nun ihr Comeback an der Börse? Nio vorgestellt Nio ist ein 2014 gegründetes chinesisches Elektroauto-Startup mit Sitz in Shanghai. Der Autobauer fokussiert sich derzeit auf ...

