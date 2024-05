DJ PTA-News: SunMirror AG: Projekte Update: Besuch der Moolyella Heritage Site mit der Nyamal Aboriginal Corporation abgeschlossen - Kingston Keith Explorationsvertrag mit der Tjiwarl Aboriginal Corporation unterzeichnet

Zug (pta/02.05.2024/20:25) - Zug, Schweiz 02. Mai 2024 - Als Update zu früheren Mitteilungen vom 15. April freut sich die SunMirror AG (das "Unternehmen", "SunMirror", und zusammen mit ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften die "Gruppe", Wiener Börse: ROR1; ISIN CH0396131929), weitere Neuigkeiten über ihre Explorationsaktivitäten in Westaustralien bekannt zu geben.

Highlights:

* Die Besichtigung des Geländes mit der Nyamal Aboriginal Corporation (NAC) zur Untersuchung der vorgeschlagenen Bohrstandorte, die auf lithiumhaltige Pegmatite bei Moolyella abzielen, ist nun abgeschlossen. Während des fünftägigen Besuchs wurde eine Gesamtfläche von 5 km2 besichtigt; 4,4 km2 (88 % des Geländes) wurden vom TAC als unproblematisch für Bohrungen eingestuft. Die restlichen 12 % des Geländes sind unbedeutend, da sie freiliegende Granithügel umfassen, die keine lithiumhaltigen Pegmatite aufweisen. * Unterzeichnung eines Explorationsabkommens mit der Tjiwarl Aboriginal Corporation (TAC) für die Kingston-Keith-Lizenz des Unternehmens, wodurch der Weg für den Beginn der physischen Explorationsarbeiten im Lizenzgebiet frei wird.

Besuch der Moolyella Heritage Site:

Die fünftägige Besichtigung der Standorte, die vom NAC zusammen mit den vom Unternehmen beauftragten, unabhängigen geologischen Beratern von Geonomik Pty Ltd. durchgeführt wurde, wurde am Samstag, den 27. April abgeschlossen. Ziel der Besichtigung war es, dass die Ältesten des NAC die vorgeschlagenen Bohrstandorte, die für Bohrungen in diesem Sommer vorgesehen sind, besichtigen und beurteilen, ob sie sich in kulturell sensiblen Gebieten befinden (oder nicht). Während des fünftägigen Besuchs wurde eine Fläche von insgesamt 5 km2 sorgfältig zu Fuß erkundet, und 4,4 km2 (88 % des Geländes) wurden von der TAC als für Bohrungen geeignet eingestuft.

Sobald das Unternehmen die formelle schriftliche Genehmigung der NAC für die vorgeschlagenen Bohrstandorte erhalten hat, besteht der nächste Schritt für das Unternehmen darin, einen Arbeitsplan (PoW) bei den zuständigen Behörden (Department of Energy, Mines, Industry Regulation and Safety - DMIRS) zu beantragen, in dem unser vorgeschlagenes Bohrprogramm noch in diesem Sommer dargelegt wird.

Vorbehaltlich der Genehmigung des POW wird das Unternehmen ein Bohrunternehmen mit der Durchführung des Bohrprogramms beauftragen, das derzeit für die zweite Hälfte dieses Jahres geplant ist (vorbehaltlich der Verfügbarkeit eines Bohrgeräts).

Kingston Keith Explorationsvereinbarung:

Das Unternehmen freut sich mitteilen zu können, dass das Explorationsabkommen mit der Tjiwarl Aboriginal Corporation unterzeichnet wurde. Das Abkommen ebnet dem Unternehmen den Weg für den Beginn der physischen Explorationsarbeiten innerhalb des Lizenzgebiets, das vielversprechend für Lithium, Gold und Nickel ist.

(Bild oben) Besuch der Kulturerbestätte Moolyella: Arnel Mendoza (Geschäftsführer von Geonomik Pty Ltd) ganz rechts auf dem Foto auf der freigelegten Oberfläche eines massiven Pegmatits (ca. 20 m breit), zusammen mit Mitgliedern der Tjiwarl Aboriginal Corporation (TAC). Das Foto wurde mit Blickrichtung Westen aufgenommen und von der TAC zur Veröffentlichung freigegeben.

Laurent Quelin, Vorstandsvorsitzender und CFO der SunMirror AG, kommentiert: "Ich freue mich berichten zu können, dass der Besuch der Heritage Site, der gemeinsam mit der Nyamal Aboriginal Corporation (NAC), den traditionellen Eigentümern des Landes, das unsere Moolyella-Lizenz umfasst, durchgeführt wurde, letzte Woche erfolgreich abgeschlossen wurde. Insgesamt wurden fünf Tage vor Ort verbracht, um die interessanten Gebiete zu erkunden, in denen das Unternehmen Lithiumanomalien in Verbindung mit Pegmatitschwärmen identifiziert hat. Ich möchte mich persönlich bei den verschiedenen Mitgliedern des NAC für ihre Hilfe, Unterstützung und Anleitung hinsichtlich des besten Zugangs zu den vorgeschlagenen Bohrstellen bedanken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem NAC bei der Entwicklung dieser spannenden Lizenz, von der wir wissen, dass sie vielversprechend für Lithium, Zinn, Tantal und Seltene Erden ist.

Darüber hinaus freue ich mich Ihnen mitteilen zu können, dass das Explorationsabkommen mit der Tjiwarl Aboriginal Corporation (TAC), den traditionellen Eigentümern des Landes das unsere Kingston-Keith-Lizenz umfasst, nun unterzeichnet wurde. Die Vereinbarung (die die Bedingungen für unsere Tätigkeit vor Ort regelt) ebnet uns den Weg, um mit der genaueren Erkundung der Lizenz zu beginnen. Ich möchte mich bei den verschiedenen Mitgliedern des TAC bedanken, die an der Prüfung und Unterzeichnung der Explorationsvereinbarung beteiligt waren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der detaillierteren Erkundung dieser Lizenz.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl der Besuch der Heritage Site in Moolyella als auch die Explorationsvereinbarung für unsere Kingston-Keith-Lizenz das feste Bekenntnis des Unternehmens zu einer verantwortungsvollen Exploration untermauern, indem wir das kulturelle Regelwerk der traditionellen Landeigentümer aufrechterhalten und respektieren sowie die indigene Fauna und Flora schützen, während wir Arbeiten auf unseren Lizenzen in Westaustralien durchführen."

