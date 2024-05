Die US-Börsen haben am Donnerstag neuen Schwung erhalten. Die Anleger bewerteten weiter die Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag und aktuelle Konjunkturdaten. Zudem wirft der monatliche Arbeitsmarktbericht bereits seine Schatten voraus. Er wird am Freitag veröffentlicht. Vorher legt das Schwergewicht Apple am Donnerstag nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht vor.Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 38 225,66 Punkte. Der S&P 500 gewann 0,91 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...