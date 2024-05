Cupertino - Die Verkäufe von Apple sind im vergangenen Quartal weniger stark als befürchtet zurückgegangen, was auf eine unerwartet starke Nachfrage in China zurückzuführen ist. Der Umsatz fiel um 4,3 % auf 90,8 Milliarden Dollar, wie Apple am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Auch der Quartalsgewinn übertraf die Prognosen der Wall Street. Der Gewinn belief sich auf 1,53 Dollar pro Aktie und lag damit über den Schätzungen der Analysten von ...

