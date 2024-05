Aktienfutures in den USA zeigten einen Anstieg am Donnerstagabend, getragen von ermutigenden Quartalszahlen des Technologieriesen Apple Inc. Trotz einer allgemeinen Zurückhaltung im Vorfeld der Veröffentlichung wichtiger Arbeitsmarktdaten konnten die Technologiewerte an der Wall Street Gewinne verzeichnen. Apple Inc beeindruckte den Markt mit weniger starken Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...