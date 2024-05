Im Januar und Februar 2024 erreichten die spanischen Exporte von Obst und Gemüse als Frischware in die Europäische Union (EU) 2,75 Milliarden EUR, was 80 % des gesamten spanischen Auslandsumsatzes in diesem Zeitraum entspricht, der sich laut Fructidor.com auf der Grundlage von Daten von FEPEX und des Spanischen Zolls auf 3,425 Milliarden EUR belief. Einschließlich...

