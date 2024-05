Nach der Erholung vom All-Time-Low bei 15,95 Euro um rund 73 Prozent sind bei Zalando wieder die Bären am Werk. Mit einem erwarteten KGV 2024 von 34,51 ist der Online-Modehändler nicht günstig bewertet und birgt noch einiges Verlustpotenzial in sich.Im Vorfeld der Öffnung der Bücher zum ersten Quartal 2024 müssen die Papiere von Zalando ordentlich Federn lassen. Zalando veröffentlicht die erste Quartalsmitteilung (zum 31. März 2024) um 7:00 Uhr (MEZ) am 07. Mai 2024. Noch am 8. April sorgte eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...