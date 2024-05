Abo Wind hat erstmals einen Green Bond aufgelegt. Die Anleihe war so stark überzeichnet, dass das Unternehmen das Zielvolumen erhöhte. Sowohl bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern sei die Anleihe 2024/2029 auf großes Interesse gestoßen, heißt es in der Pressemitteilung. Eigentlich wollte Abo Wind damit 50 Millionen Euro einsammeln. Doch weil der Green Bond so stark überzeichnet war, erhöhte das Unternehmen das Zielvolumen auf 65 Millionen Euro. Der jährliche ...

