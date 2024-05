In seinem wöchentlichen Update für pv magazine bietet OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, eine Analyse des Angebots und der Preistrends in der Photovoltaik-Industrie. von pv magazine Global Die FOB-Preise in China für Mono-PERC-M10- und Topcon-M10-Zellen liegen in dieser Woche weiter gesunken und wurden mit 0,0417 respektive 0,0494 US-Dollar pro Watt, was einem Rückgang von 5,01 beziehungsweise 4,45 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Die FOB China-Preise für Mono-PERC G12 haben sich diese Woche stabilisiert und liegen bei 0,0448 US-Dollar pro Watt. Diese Stabilität lässt sich auf die ...

