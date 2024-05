© Foto: Sina Schuldt/dpa



Kommt es zur Übernahmeschlacht um Anglo American? Neben BHP ist wohl auch der Glencore-Konzern an dem Unternehmen interessiert. Und diese Verbindung passt deutlich besser.Die Aktien des Bergbauunternehmens Anglo American verteuerten sich erneut, nachdem bekannt wurde, dass der Schweizer Rohstoffriese Glencore eine mögliche Übernahme erwägt. Dies kommt kurz nachdem Anglo ein Angebot von 39 Milliarden US-Dollar von BHP, dem weltgrößten Bergbaukonzern, abgelehnt hatte. BHP hatte für Anglo einen Aufschlag von 31 Prozent über dem Schlusskurs vom 23. April geboten, was auf eine hohe Bewertung der attraktiven Kupferressourcen in Chile und Peru hinweist. Glencore, ein Rohstoffriese mit einem …