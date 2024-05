Es ist das bislang wohl größte gekoppelte Projekt von Photovoltaik, Wärmeerzeugung und Elektromobilität in Deutschland. Nach dem Solarpark ist in Bundorf nun auch das angeschlossene Fernwärmesystem in Betrieb sowie erste Ladesäulen für Elektroautos. Die Bürgerenergiegenossenschaft Egis hat am Donnerstag offiziell das Fernwärmesystem in Bundorf in Betrieb genommen. Es ist Teil einer Anlage im bayerischen Landkreis Haßberge, zu der auch das bereits realisierte Photovoltaik-Kraftwerk mit 125 Megawatt sowie Ladesäulen für Elektroautos gehören. Die neue Fernwärmeversorgung besteht aus einer Heizzentrale ...

