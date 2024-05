Der US-Dollar (USD) bleibt am frühen Freitag unter leichtem bärischem Druck. Der USD Index (DXY) handelt auf dem niedrigsten Stand seit drei Wochen, knapp über 105,00. In der zweiten Tageshälfte wird das US Bureau of Labor Statistics den Arbeitsmarktbericht für den Monat April veröffentlichen, der Zahlen zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, ...

