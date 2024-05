USD/CHF weitet seinen Abwärtstrend in der Nähe von 0,9095 bei einem schwächeren USD am Freitag aus. - Die Fed hat am Mittwoch ihren Leitzins beibehalten, da die Inflation weiterhin hoch ist. - Die Schweizer Verbraucherpreisinflation war im April höher als erwartet und stieg auf 1,4% im Jahresvergleich, nachdem sie im März noch bei 1,0% gelegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...