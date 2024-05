EUR/USD steigt aufgrund der positiven Marktstimmung im Vorfeld der US-Nonfarm Payrolls am Freitag an - Die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung blieben auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten, was die Fed dazu veranlasste, Zinssenkungen zu verschieben - Der Chefökonom der EZB, Philip Lane, betonte, dass die Zentralbank weiterhin ...

