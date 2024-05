GBP/USD hält sich aufgrund des schwächeren USD am Freitag in der Nähe von 1,2540. - Die Fed hat die Zinssätze am Mittwoch unverändert gelassen. - Es wird erwartet, dass die BoE auf ihrer Sitzung nächste Woche die Zinsen zum sechsten Mal in Folge unverändert lässt. - Das Währungspaar GBP/USD wird am Freitag im frühen asiatischen Handel bei einem ...

