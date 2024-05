Vaduz - In den USA sind ohne Berücksichtigung des Agrarsektors im April 175.000 neue Stellen geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote steigt leicht von 3.8 % auf 3.9 %. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen kann nicht an die Vorgaben des Vormonats anknüpfen, doch der Jobaufbau bleibt solide. Seit knapp vier Jahren nimmt die Beschäftigung in den USA zu. Davon profitiert der Konsum: Trotz Zinsanhebungen in Rekordtempo bleibt die US-Wirtschaft auf Kurs. ...

