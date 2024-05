Die herausragenden Quartalsergebnisse von Amazon Web Services (AWS) veranschaulichen das immense Potenzial des Cloud-Geschäftsbereichs, der in der ersten Jahreshälfte einen bedeutenden Umsatzanstieg auf 25 Milliarden US-Dollar verzeichnen konnte. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen erheblichen Zuwachs, der die Umsätze auf stolze 100 Milliarden Dollar ansteigen lassen könnte. Dieser wirtschaftliche Aufschwung von AWS trägt maßgeblich zum operativen Gewinn von Amazon bei und erreichte im ersten Quartal nahezu eine Verdoppelung auf 9,4 Milliarden US-Dollar, was etwa 62% des operativen Gewinns des Gesamtunternehmens entspricht. Die anhaltend starke Nachfrage nach generativer KI-Technologie und die fortschreitende Verlagerung von Arbeitslasten in die Cloud sind ein Schlüsselmoment für die positive Entwicklung von AWS.

