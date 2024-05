Viele Kommunen, vor allem im ländlichen Raum, sehen sich zunehmend mit Anfragen von Projektierern konfrontiert, die Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichten wollen. Wie können Kommunen den Planungsprozess so steuern, dass nicht nur für den Klima- sondern auch für den Naturschutz ein Gewinn entsteht. Über 80 Gigawatt an Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen nach den Zielen der Bundesregierung bis zum Ende des Jahrzehnts in Deutschland auf landwirtschaftlich genutzten Flächen installiert worden ...

