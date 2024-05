Ohne Frage: Die Entwicklung der GLP-1-Medikamente, insbesondere der Mittel gegen Adipositas, verleiht den beiden führenden Herstellern derzeit einen gewaltigen Schub. Für die enormen Wachstumsaussichten müssen Investoren allerdings auch tief in die Taschen greifen: Die Bewertung ist bei beiden Werten nicht günstig. Bei Novo Nordisk bestimmen seit der US-Marktzulassung im Juni 2021 die Absatzzahlen von Wegovy die Quartalsberichterstattung. Im Q1 (Zahlen am 2.5.) kletterte der Umsatz im Konzern um wb. 24% auf 65,3 Mrd. Dänische Kronen (rd. 9,4 Mrd. US-Dollar). Der Wegovy-Absatz hat sich dabei mit 12,3 Mrd. Dollar ggü. Vj. mehr als verzehnfacht und ggü. Q4 mehr als verdoppelt. So ganz langsam schneidet sich Konkurrent Eli Lilly hier ein Stück von dem enormen Umsatzkuchen (vgl. "Unsere Meinung" in dieser Ausgabe) ab: Bei den US-Amerikanern stiegen die Umsätze im Q1 sogar um 26% auf 8,77 Mrd. Dollar. Dabei haben sich die Erlöse des seit vergangenem November zugelassenen Adipositas-Mittels Zepbound ggü. dem Q4 von 175,8 Mio. auf 517,4 Mio. Dollar verdreifacht. Mittlerweile kommt Eli Lilly ...

