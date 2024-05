Hamburg - Der FC St. Pauli steht noch nicht als erster Aufsteiger fest. Im Stadtderby gegen den Auftstiegskonkurrenten HSV gewann dieser am Freitagabend mit 1:0, parallel gewann Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:1.



St. Pauli hätte gewinnen oder Düsseldorf verlieren oder beide unentschieden spielen müssen, damit St. Pauli schon ganz sicher feiern kann. Aber so kam es nicht, stattdessen ist für St. Pauli, Kiel, Düsseldorf und den HSV rechnerisch noch alles möglich.



Und der Sieg für Letzteren war auch verdient, denn St. Pauli konnte seine Leistung im Volksparkstadion bei Weitem nicht abrufen und war die ganze Zeit defensiv unterwegs, der HSV machte Druck und traf mehrfach, zwei Tore wurden nicht gegeben, erst ein Treffer von Robert Glatzel in der 85. war dann unzweifelhaft.

