Comcast, bekannt als globales Medien- und Technologieunternehmen, hat neuerlich Anerkennung für seine Bemühungen rund um die Integration von Militärangehörigen in das Arbeitsleben erhalten und wird für seine Investitionen in die Breitbandinfrastruktur gewürdigt. Die Marktbewegungen reflektieren das Engagement des Unternehmens für soziale Verantwortung und Fortschritt.

Seit 2015 hat das Unternehmen über 21.000 Veteranen und deren Familienangehörige eingestellt und fördert durch vielfältige Programme, darunter auch einer eigenen Netzwerkgruppe für Veteranen, einen integrativen Arbeitsplatz. Darüber hinaus hat es Anerkennung in verschiedenen Rankings und Auszeichnungen für die Unterstützung der Militärgemeinschaft erhalten. Ferner engagiert sich das Unternehmen für digitale Gerechtigkeit und hat durch Partnerschaften und Projekte in Gemeinden in [...]

