Investoren, die sich auf Wachstumsaktien konzentrieren, setzen auf überdurchschnittliches Wachstum bei Unternehmen, die in der Lage sind, die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zu ziehen und außergewöhnliche Renditen zu erzielen. Nvidia, ein Hersteller von Grafikchips für Gaming und künstliche Intelligenz, hat sich jüngst als solch ein Wachstumstitel hervorgetan. Besonders das enorm hohe Wachstum des Unternehmensgewinns zieht Investoren an. Die historische Wachstumsrate von Nvidia lag bei 50%, doch die Prognosen gehen von einem erwarteten Wachstum von 84,7% in diesem Jahr aus, was den Industriedurchschnitt von -12,3% deutlich übertrifft. Ebenso verzeichnet das Unternehmen ein beeindruckendes Cashflow-Wachstum mit einer jährlichen Rate von 303,7%, bedeutend mehr als bei vielen Mitbewerbern. Diese Zahlen deuten auf starke Aussichten und Kursgewinne für das [...]

