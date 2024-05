Johnson & Johnson, der weltweit größte Hersteller von Gesundheitsprodukten, steht aktuell im Fokus von Anlegern und Analysten. Trotz der Verbesserung des Gewinns pro Aktie (EPS) um 7,3% pro Jahr mussten Aktionäre in den letzten drei Jahren einen Kursrückgang von 11% hinnehmen, was hinter der Marktentwicklung zurückliegt. Während das Unternehmen in den letzten vier Quartalen die Konsenserwartungen der EPS regelmäßig übertroffen hat und die Dividenden zur Gesamtrendite beigetragen haben, spiegeln der aktuelle Aktienkurs und die Umsatzprognosen möglicherweise nicht das tatsächliche Potenzial von Johnson & Johnson wider. Mit einer konstanten Umsatzprognose für das laufende Quartal und einem erwarteten Umsatz von $22,38 Milliarden scheinen die fundamentalen Geschäftszahlen des Unternehmens und der Aktienkurs keine klare Korrelation aufzuweisen. [...]

