© Foto: Uwe Zucchi - picture alliance / dpa



Bullrun und Crash zurück aufs Ausgangsniveau bei Newron Pharma! Die Community reagierte irritiert und enttäuscht auf die Kurskapriolen der Newron Aktie nach Veröffentlichung von Studienergebnissen am Dienstag, dem 30.40.Mit fast 500 Beiträgen seit Montag schaffte es in dieser Woche erneut Newron Pharmaceuticals an die Spitze der beliebtesten Diskussionen im wO-Forum. Hintergrund sind die am Dienstag, dem 30.04. veröffentlichten, Topline-Ergebnisse zur Phase II/III-Studie 008A zum Medikament "Evenamide", welches die Therapie von Schizophrenie revolutionieren soll. Der Aktienkurs von Newron reagierte auf die Veröffentlichung mit einem morgendlichen Anstieg von über 50% auf kurzzeitig 13 Euro …