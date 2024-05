Fürth/Rostock - Am 32. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig im Abstiegskampf Punkte liegen gelassen. Die Niedersachsen spielten bei der SpVgg Greuther Fürth 3:3 unentschieden.



Dabei erwischten die Gäste einen optimalen Start in die Partie. Schon nach 15 Minuten führte die Eintracht mit 2:0 nach Treffern von Thorir Johann Helgason und Rayan Philippe. Wie schon in der Vorwoche gegen Wiesbaden fanden die Fürther erst nach dem doppelten Rückstand ins Spiel. In der 33. Minute erzielte Tim Lemperle den Anschlusstreffer. Kurz vor dem Pausenpfiff schwächte Eintracht-Kapitän Robin Krauße seine Mannschaft empfindlich. Nachdem er Branimir Hrgota mit offener Sohle am Knöchel getroffen hatte, sah Krauße die Rote Karte.



Im zweiten Durchgang drehte Fürth zunächst die Partie. Robert Wagner und Armindo Sieb besorgten die Führung für die Hausherren. Doch die dezimierten Braunschweiger kamen in der 79. Minute noch einmal zurück. Erneut durfte sich Philippe in die Torschützenliste eintragen.



Schlimmer erging es zeitgleich auch Hansa Rostock gegen den Karlsruher SC. Die Kogge verspielte eine frühe Führung und verlor mit 1:2. Damit bleibt Rostock auf einem direkten Abstiegsplatz. Braunschweig ist zunächst weiter 14., kann aber im Laufe des Spieltags eingeholt werden.



Am kommenden Spieltag gastiert Hansa Rostock beim FC Schalke 04. Braunschweig empfängt zum Kellerduell den SV Wehen Wiesbaden.

