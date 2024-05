Anzeige / Werbung

Take Two Interactive: Sell in May and go away?

Der Börsenspruch "Sell in May and go away" löst jedes Jahr ein "Alarmsignal" bei den Börsianern aus. In großen Lettern wird in Newslettern, Börsenbriefen und Nachrichten betont: "Sell in May and go away and don't forget to come back in September."

Dieser Rat basiert auf der Beobachtung, dass sich die Aktienmärkte in den Sommermonaten oft schlechter entwickeln als im Rest des Jahres.

Die Ursprünge von "Sell in May and Go Away" liegen im Finanzviertel London. Ursprünglich lautete die Weisheit "Sell in May and go away, come back on St. Leger's Day", benannt nach einem Pferderennen, das erstmals 1776 ausgetragen wurde.

Großen britische Investoren, Aristokraten und Banker wurden empfohlen, ihre Aktien im Mai zu verkaufen und die Sommermonate entspannt auf dem Land zu verbringen. Nach der dauerhaften Hitze in London kehrten sie erst im Herbst, nach dem St. Leger Stakes Rennen, wieder an die Aktienmärkte zurück.

Das Ergebnis: Die Sommermonate erwiesen sich als schwache Börsenmonate, während der Herbst zu stärkeren Börsenmonaten wurde. Diese Regel stammt aus der Zeit des analogen Investments und scheint heute weniger Aussagekraft zu haben. Der Effekt hat sich nicht aufgelöst, aber man sollte sehr genau in einzelne Indizes und Einzelaktien schauen, da es ganz unterschiedliche Entwicklungen für jedes Investment während des Sommers gibt. Als Ursachen für gegenläufige Entwicklungen werden oft Gründe wie Digitalisierung, Produktvielfalt und Globalisierung genannt. Es gibt viele globale Handelsdynamiken, die zu einem Paradigmenwechsel führen können.

Gerade bei Einzelaktien lassen sich deutliche gegenläufige Muster erkennen. Nehmen wir zum Beispiel Take-Two Interactive, ein 1993 gegründeter Entwickler, Publisher und Distributor von Computerspielen mit Hauptsitz in New York, USA. Unter den beliebtesten Spielen befinden sich erfolgreiche Serien wie Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, BioShock und Borderlands.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.