Regelrechte Qualen mussten zuletzt Barrick Gold-Anleger durchleben. So verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss 3,69 Prozent. An drei der fünf Sitzungen ging es für die Aktie nach unten. Einen regelrechten Tiefschluss kassierte Barrick Gold am Dienstag mit einem Minus von 3,93 Prozent. Ist nun alles vorbei? Nach diesem Abverkauf heißt es jetzt erst einmal aufpassen. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. Mittlerweile errechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...