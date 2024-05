Ströer-Aktien ISIN: DE0007493991 konnten im Wochenverlauf 3,59 Prozent zulegen. Damit gehörte der Außenwerbe-Spezialist aus Köln zu den neun besten Werten im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 62,05 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf bei 63,05 Euro auf Xetra gesehen. Mit dem Anstieg über das bisherige Jahreshoch hat die Aktie am Freitag ein frisches Kaufsignal generiert. Liefert Ströer am Mittwoch gute Zahlen, steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...