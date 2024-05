Den Analysten von EastFruit zufolge geht der Preisverfall auf dem Pfirsichmarkt weiter und betrifft Erzeuger in den südlichen Ländern Europas und in dem Nahen Osten, die traditionell erhebliche Exporteinnahmen mit diesen Früchten erzielen. Bildquelle: Pixabay Laut Fedir Rybalko, internationaler Exporteur in Obst- und Gemüsehandel und -logistik, hat insbesondere ein weiterer...

Den vollständigen Artikel lesen ...