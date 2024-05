Die renommierte Finanzkonferenz in Beverly Hills steht wieder vor der Tür und mit ihr die Teilnahme einer der umstrittensten Persönlichkeiten der Tech-Welt. Der CEO von Tesla wird am Montagabend an einem exklusiven Gespräch teilnehmen, das mitten in einer herausfordernden Zeit für das Unternehmen stattfindet. Nach der jüngsten Gewinnmitteilung ist die Aktie zwar gestiegen, doch die turbulenten Nachrichten rund um Personalabbau und Verzögerungen bei Neumodellen lassen die Anleger zweifeln. Selbst die Supercharger-Abteilung wurde trotz der Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern aufgelöst. Ein Finanzanalyst einer führenden Bank betont die Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Erträge und spricht von einem "pragmatischen Ansatz" für neue Modelle, der zu "beträchtlichen Ausführungsrisiken" führt.

Über [...]

Hier weiterlesen