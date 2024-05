Der Bayer-Konzern sieht sich mit den verschiedensten Rechtsstreitigkeiten konfrontiert. Am medial präsentesten sind sicherlich die Probleme rund um den Unkrautvernichter Glyphosat und die PCB-Chemikalien. In den USA muss sich Bayer nun einer Kartellklage wegen des Vorwurfs der Wettbewerbsverzerrung stellen.Wie das Handelsblatt bereits in der vergangenen Handelswoche berichtet hat, beziehen sich die Vorwürfe auf konkurrierende Zecken- und Flohmittel. Ein Bezirksgericht in Kalifornien ließ laut dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...