Die Aktie der DHL Group steht am Montag im frühen Handel etwas unter Druck. Doch der Grund ist für Anleger eigentlich ein Anlass zur Freude: Ende des Handelstags am Freitag erhielten die Aktionäre eine Dividende von 1,85 Euro je Aktie, was einer Rendite von etwa 4,7 Prozent entspricht.Zusätzlich gab die DHL Group die Einziehung von rund 39 Millionen eigenen Aktien bekannt. Dies ist Teil eines auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...