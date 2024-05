Am Dienstag (07. Mai) wird der Wirkstoffforscher Gubra ein Trading-Statement für das erste Quartal ablegen. Neben der operativen Entwicklung dürfte der Fokus der Marktteilnehmer auch auf den (eigenen) Pipeline-Assets liegen. Denn Gubra will langfristig auch im wachstumsstarken Adipositas-Markt mitmischen.Derzeit in einer Phase-1-Studie wird die Substanz GUBamy getestet. Hierbei handelt es sich um ein einmal wöchentlich zu verabreichendes Amylin-Analogon zur Behandlung von Fettleibigkeit. Drüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...