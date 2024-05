Washington - Nach jahrelangen Verzögerungen soll die Starliner-Raumkapsel des US-Konzerns Boeing in der Nacht zum Dienstag erstmals mit Menschen ins All fliegen. Den Abflugtermin am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa für Montag 22.34 Ortszeit (Dienstag 04.34 Uhr MESZ) festgesetzt. Die Kapsel soll bei dem Testflug die US-Astronauten Butch Wilmore und Sunita Williams zur Internationalen Raumstation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...